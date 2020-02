Teatro Celebrazioni Bologna, rinviato al 28 e 29 aprile “Suore nella tempesta” con Alessandro Fullin

Lo spettacolo Suore nella tempesta di e con Alessandro Fullin, in programma il 6 e il 7 marzo, è stato rinviato al 28 e 29 aprile 2020 (ore 21.00) per questioni logistiche scaturite a seguito della sospensione delle attività culturali per emergenza Coronavirus.

I biglietti già acquistati sono validi per le nuove repliche mantenendo gli stessi posti (quelli acquistati per il 6 marzo sono validi per il 28 aprile, quelli acquistati per il 7 marzo sono validi per il 29 aprile).

