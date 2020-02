Pallavolo Serie A femminile, le date di recupero per Green Warriors Sassuolo

La Lega Pallavolo Serie A femminile ha reso noto questa sera le date dei recuperi delle gare che nei giorni scorsi erano state sospese a causa dell’epidemia Co-Vid 19.

Per quanto riguarda la Green Warriors Sassuolo, due le partite da recuperare: la gara contro Montecchio, valida per la terza giornata ed inizialmente calendariata per domenica 22 febbraio, si giocherà giovedì 5 marzo alle 18.00 al Palacollodi.

Per quanto riguarda poi la gara interna contro Baronissi che si sarebbe dovuta giocare di domani, si recupererà mercoledì 18 marzo alle 19.30 al Palapaganelli.