Furto notturno con spaccata in bar a Novellara

La scorsa notte ignoti ladri, utilizzando un tombino hanno sfondato la vetrata inferiore della porta d’ingresso di un bar in via Galleria Cooperatori a Novellara e, una volta entrati nei locali, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento hanno asportato il fondo cassa ammontante ad un centinaio di euro. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e e l’esatta refurtiva sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri della Stazione di Novellara hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.