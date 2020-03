Un ferito in incidente stradale ad Imola

Oggi prima delle 18:00 una squadra polivalente del distaccamento dei Vigili del fuoco di Imola è intervenuta su di un incidente stradale avvenuto in paese in via della Cooperazione. In collaborazione con il personale del 118, i Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dalla vettura incidentata il conducente, trasportato dall’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna, poi a mettere in sicurezza lo scenario incidentale. Sul posto, per viabilità e rilievi, le pattuglie della Polizia Locale e Carabinieri.