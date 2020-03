La ludoteca ‘Barone Rosso’: un servizio che piace

La ludoteca comunale ‘Barone Rosso’ di Fiorano Modenese, inaugurata nel 1981 è stata una delle prime ludoteche pubbliche italiane ed ancora oggi continua ad essere un servizio molto gradito ai cittadini fioranesi.

Nel 2019 sono stati oltre 600 le presenze mensili registrate negli spazi del Bla dedicati al servizio, per un totale di 8.047 frequentatori, tra adulti e bambini, durante l’anno. Di questi oltre 5.600 hanno usufruito della ludoteca, in libero accesso negli orari di apertura settimanali, mentre 2.357 hanno partecipato alle numerose attività proposte extra orario (laboratori didattici per le scuole, laboratori creativi, eventi, feste).

La ludoteca è aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Lo scorso anno le giornate di apertura sono state 156 (esclusi il mese di agosto e parzialmente luglio e settembre), con una media giornaliera di accessi pari a 37, con punte nei mesi da ottobre a dicembre e a maggio.

La ludoteca comunale di Fiorano Modenese offre uno spazio attrezzato, ad accesso libero, all’interno del quale è possibile trovare materiali di gioco qualificati, che possono essere anche presi in prestito; è un luogo d’incontro per bambini, ragazzi, adulti, genitori, nel quale operatori esperti promuovono e stimolano la conoscenza e la relazione attraverso l’animazione ludica, dove è possibile fare esperienze creative di gioco, di costruzione, conoscere e sperimentare, liberare la fantasia, imparare divertendosi.

In ludoteca poi si svolgono tante iniziative durante tutto l’anno: laboratori creativi e di acquerello per grandi e piccoli , serate di gioco da tavolo per adulti e ragazzi over 16 con la rassegna ‘Nati per giocare’, letture animate per bambini, laboratori didattici per la scuola primaria, iniziative e visite con gruppi ed associazioni. Senza dimenticare le attività nel parco XXV Aprile nel periodo estivo. Nel 2019 sono stati 107 i laboratori ed eventi organizzati.

In ludoteca sono disponibili per il prestito oltre 1.400 giochi e giocattoli, nello scorso anno ci sono state 941 richieste di prestito, escludendo i mesi di luglio ed agosto in cui il servizio è sospeso. I libri per bambini prestati sono stati invece 97.

Per accedere al servizi di prestito giocattoli e libri ed anche ai laboratori occorre iscriversi gratuitamente alla ludoteca, la tessera è valida per un anno. Gli iscritti al prestito sono stati una media mensile di circa 140 nel corso del 2019.

Per informazioni sul servizio è possibile contattare il numero 0536 833414 o la mail: ludoteca@fiorano.it