Ruba bagaglio a passeggero su Freccia Rossa, arrestato a Reggio Emilia

Nell’ambito dei consueti servizi di vigilanza scalo nelle stazioni storica ed Alta Velocità della città di Reggio Emilia, personale Polfer ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 29 anni, resosi responsabile del furto di un bagaglio ai danni di un viaggiatore a bordo di un treno Frecciarossa.

Nello specifico la pattuglia della Polizia Ferroviaria è stata allertata dal personale di bordo al momento dell’arrivo del convoglio nella Stazione Mediopadana AV, poiché ad un viaggiatore era stato rubato il proprio bagaglio e lo smartphone. Il Capo Treno, poco prima, aveva notato un uomo che con fare sospetto usciva frettolosamente da una toilette, nella quale veniva poi rinvenuto il bagaglio trafugato, seppur svuotato di parte del contenuto.

All’arrivo della pattuglia della Polfer, il soggetto indicato è stato bloccato dagli Agenti che, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenivano la refurtiva mancante, prontamente restituita alla vittima. Lo straniero, gravato da numerosi precedenti di Polizia, è stato pertanto tratto in arresto in attesa di essere sottoposto a procedimento per direttissima.