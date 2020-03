Modifiche alla viabilità in via Verga a Maranello

In occasione dei lavori di posa dei cavi di rete, e al fine di garantire la sicurezza della circolazione, in Via Verga nel tratto compreso tra Via Fornace e Via Abetone Inferiore verrà istituito un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato dalle ore 7 alle ore 18 dei giorni giovedì 5 e venerdì 6 marzo.