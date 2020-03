Venerdì le audizioni dei candidati al CdA di Hera per il Comune di Modena

Venerdì le audizioni dei candidati al CdA di Hera per il Comune...

Si svolgono venerdì 6 marzo, dalle 17.30, in una seduta congiunta delle commissioni consiliari, le audizioni dei sette candidati alla designazione che spetta al Comune di Modena per un componente da includere nella lista di maggioranza per la nomina del consiglio di amministrazione di Hera spa.

Secondo quanto previsto dal contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi della società, tale componente, se nominato dall’Assemblea dei soci, sarà designato per la carica di vicepresidente e durerà in carica tre esercizi; è previsto un compenso che verrà deliberato dagli organi della società.

I candidati sono sette: Antonio Cherchi, Gabriele Giacobazzi, Alessandro Levoni, Marco Augusto Pellegrini, Diana Rizzo, Susy Simonini, Massimiliano Stradi.

La seduta congiunta riguarda le commissioni Affari istituzionali (presieduta da Alberto Cirelli), Risorse (Marco Forghieri), Seta (Walter Stella) e Servizi (Tommaso Fasano) e si svolgerà a seguire di una seduta della commissione Seta dedicata all’esame di una proposta di delibera.