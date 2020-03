Mirandola: Cosap, pubblici esercizi del centro storico esenti dal pagamento per l’intero anno 2020

I pubblici esercizi e le attività commerciali del centro storico che occuperanno la zona – parti di via o piazza – antistante ai loro locali, con tavolini e sedie saranno esenti dal pagamento del COSAP (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche). Lo ha deliberato la giunta comunale nei giorni scorsi rendendo noto oltretutto che il provvedimento sarà in vigore per l’intero anno 2020.