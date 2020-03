Scandiano, rette ridotte per asili e scuole d’infanzia

Le rette delle scuole comunali e statali, in particolare gli asili nido, le scuole d’infanzia, lo spazio bimbi e il servizio mensa delle primarie a tempo pieno, saranno ricalcolate sulla base dei giorni di effettiva presenza.

Lo ha deciso giovedì scorso, ben prima che venisse deciso il prolungamento della chiusura delle scuole, l’amministrazione comunale di Scandiano con l’obiettivo di intervenire tempestivamente non andando ad appesantire ulteriormente una situazione di “emergenza Coronavirus” che sta mettendo alla prova tutta la comunità.

“La rimodulazione delle tariffe – ha spiegato l’assessore alla scuola Elisa Davoli – è atto che riteniamo doveroso a seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria in atto. Siamo tutti consapevoli che per le famiglie scandianesi è un periodo difficile, di forte limitazione delle libertà personali, e siamo impegnati a cercare le soluzioni che minimizzino i disagi che comunque ci sono”.

Interessati dall’intervento nidi d’Infanzia a tempo pieno o part time, Spazi Bambini Tiramolla 1/2/3, scuole dell’infanzia comunale e statali, centro bambini e famiglie, oltre al servizio mensa delle scuole primarie a tempo pieno, gestito dal Comune