Incontri coi quartieri rinviati a data da destinarsi

Rinviati a data da destinarsi gli incontri con i quartieri e le frazioni cittadine per condividere le linee del Bilancio comunale 2020 ed iniziare ad impostare per tempo il Bilancio 2021 .

L’Amministrazione comunale, nelle settimane precedenti, aveva avviato l’organizzazione degli appuntamenti con i residenti dei quartieri cittadini al fine di condividere le scelte, per ogni zona della città, da effettuare seguendo le linee del bilancio comunale ma, alla luce prima del decreto regionale e, poi, dei due decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del virus Covid-19, ha rinviato il tutto a data da destinarsi.

“L’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – vieta incontri, convegni e manifestazioni che abbiano la presenza di numerose persone fino al prossimo 3 aprile. Ci auguriamo tutti quanti che, per allora, la situazione si sia normalizzata ma, per il momento, ci è impossibile fare previsioni in merito a quando potremo recuperare quegli incontri”.