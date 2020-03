Anche quest’anno il Comune di Bologna aderisce, venerdì 6 marzo, a M’illumino di meno, e lo fa spegnendo le luci di via Ugo Bassi e via Rizzoli, all’angolo con via Indipendenza, dalle 19 alle 19.30.

L’iniziativa di sensibilizzazione al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 quest’anno sarà è dedicata ad “aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi”.