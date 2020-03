Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 6 marzo

Nuvolosità variabile con piogge sparse più probabili nella seconda parte della giornata sul settore centro-orientale. Quota neve intorno a 1300-1400 metri. Temperature: minime in aumento, comprese tra 4/6 gradi del settore centro-occidentale e 10/11 gradi della fascia costiera; massime in aumento sul settore occidentale, stazionarie altrove, comprese tra 12 e 14 gradi. Venti: in pianura deboli occidentali, sui rilievi deboli-moderati con rinforzi sul settore centro-orientale. Mare: molto mosso al mattino ma con moto ondoso in diminuzione, fino a diventare poco mosso in serata.

(Arpae)