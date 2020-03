Sospese le iniziative di ludoteca e Fablab Junior

In ottemperanza al nuovo DPCM del 4 marzo e del 1° marzo ancora in vigore, l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha deciso di sospendere le serate di gioco di ‘Nati per giocare’ al Bla fino a fine mese. Sarà possibile comunque prendere in prestito i numerosi giochi da tavolo presenti in ludoteca per il gioco a casa. Si segnala inoltre che si può accedere a piattaforme gratuite per il gioco collettivo on line, come https://it.boardgamearena.com/ o https://www.yucata.de/en o installare software gratuiti (tabletopia.com, vassalengine.org) per non perdere l’abitudine al gioco sano ed intelligente.

Sospeso anche l’appuntamento del giovedì mattina di ‘Giochiamo in ludoteca’, per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un adulto.

Dal 6 marzo al ludoteca comunale sarà aperta nei giorni e negli orari consueti per il solo servizio di prestito e restituzione giocattoli; i bambini non potranno sostare per il gioco.

Resta confermata l’apertura della biblioteca comunale con limitazione del numero sedute per consentire la distanza di almeno un metro tra i frequentatori.

A Casa Corsini, il polo tecnologico dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, sono sospesi tutti i laboratori programmati dal FabLab Junior nel mese di marzo.

Restano aperte le sale prova musicali su prenotazione per gruppi la cui composizione numerica possa garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Aperta anche la fonoteca per la fruizione individuale e l’ascolto dei vinili. La rassegna di ascolto guidato ‘Words on wax ‘ è invece sospesa fino al 3 aprile.

Resta confermata l’apertura del castello di Spezzano e del Museo della ceramica per sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 15 alle ore 19, rispettando le modalità previste dal DPCM del 1 marzo. Gli ampi spazi del Castello e la distribuzione del Museo su più piani permettono infatti l’accesso contingentato, che verrà gestito dal personale museale. Saranno sospese le attività di animazione e le visite guidate.

Aperta anche la Riserva naturale delle Salse di Nirano e i centri visita ed Ecomuseo di Cà Tassi e Cà Rossa, domenica 8 marzo dalle 10.00 alle 16.00.

Sospesa anche l’iniziativa ‘Una sera al museo’, prevista per martedì 10 marzo al Centro culturale di Via Vittorio Veneto, rimandata al 7 aprile.

Resta chiuso al 3 aprile, come da disposizioni ministeriali del 1° marzo valide per Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, il cinema teatro Astoria.