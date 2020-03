Botte alla compagna: arrestato dai carabinieri di Toano

Dal 2015, dopo tre anni di convivenza, ha incominciato ad assumere atteggiamenti violenti, culminati con gravi minacce e condotte violente, che in una circostanza hanno causato alla donna l’inclinazione di due costole. Comportamenti vessatori e violenti per i quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Toano hanno denunciato l’uomo, un 40enne reggiano domiciliato nel comprensorio ceramico, alla Procura reggiana per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. La Procura, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri, ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, una 35enne reggiana, prescrivendogli di non avvicinarsi a più di 150 metri da tutti i luoghi frequentati dalla stessa.

Provvedimento di natura cautelare che, eseguito a settembre scorso, pare non essere bastato in quanto l’uomo ha violato in maniera reiterata la misura. La Procura reggiana, condividendo con quanto segnalato dai carabinieri di Toano, ha richiesto e ottenuto dallo steso GIP l’aggravamento di quest’ultima con l’emissione dell’ordinanza di custodia in regime di arresti domiciliari, che ieri è stata eseguita dai carabinieri che hanno arrestato l’uomo.

