Cane chiuso in auto ad Ozzano, liberato dai vigili del fuoco

Ieri poco dopo le 18:30, i Vigili del fuoco di Medicina sono intervenuti in via Sant’Andrea ad Ozzano dell’Emilia in soccorso di un cane chiuso all’interno di un’autovettura. L’intervento è durato circa un’ora e il cane è stato liberato.