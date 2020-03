Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 7 marzo

Sul settore occidentale cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, ma con ampie schiarite già nel corso della mattinata e cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Sul settore centro-orientale al mattino molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio e nevose oltre 1000-1200 metri, ma con tendenza a cessazione dei fenomeni ed attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento con valori compresi tra i 4°C del Piacentino e 8°C della fascia costiera; massime in lieve calo sulla costa e sulla Romagna attorno a 11/12°C, stazionarie altrove e prossime a 13°C. Venti: settentrionali. Moderati con qualche rinforzo da nordest su mare, costa ed Appennino centro-orientale, in genere deboli altrove. Mare: mosso, temporaneamente molto mosso al largo.

(Arpae)