Strade, assegnati alla Città metropolitana 17,7 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali

Strade, assegnati alla Città metropolitana 17,7 milioni di euro per la manutenzione...

Sono in totale 17.744.152,14 euro in 5 anni i fondi assegnati alla Città metropolitana dal Ministero delle Infrastrutture per programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali.

La cifra sarà così suddivisa: 1.069.999,12 euro quest’anno, 1.961.665,06 nel 2021, 4.904.162,65 nel 2022, 4.904.162,65 nel 2023, 4.904.162,65 nel 2024.

I finanziamenti sono stati erogati dal Mit a livello nazionale in base alla consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

Gli interventi, previsti per opere già esistenti, dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza, riduzione del rischio e qualità della circolazione: verranno interessati ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info mobilità.

“Ben vengano queste risorse inattese – ha dichiarato il consigliere metropolitano Marco Monesi – ci consentiranno di dare maggior respiro agli interventi già programmati sui 1400 km delle strade di nostra competenza. Vero è che, per quest’anno, avremo solo poco più di un milione e poco meno di due per il prossimo anno, ma la possibilità di conoscere in anticipo le risorse ci consente di poterle programmare con maggior efficacia. La sicurezza sarà la nostra priorità.”