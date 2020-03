Sassuolo Futura su iniziativa Menani: “È nei momenti di crisi che le Istituzioni devono avere buonsenso”

È nei momenti di crisi che le Istituzioni devono avere buonsenso. Quello vero, non di propaganda.

Mentre l’OMS dichiara la pandemia e mentre il Presidente Conte ci chiede un ulteriore sacrificio dando l’ennesima stretta alla nostra libertà individuale, mentre anche il Santo Padre parla in video, a Sassuolo il Sindaco Menani ignora deliberatamente la gravità della situazione e si espone consapevolmente al rischio di infezione.

Quello che il Sindaco ha compiuto è un gesto sconsiderato e irresponsabile che ha esposto non solo lui, ma anche familiari, collaboratori ed eventuali interlocutori ad un rischio ulteriore.

In uno stato laico e democratico, nessuno è al di sopra della Legge e, purtroppo, nessuno è al di sopra del contagio. Nel 2020 e con il livello di informazione raggiunto, leggere cose del tipo ‘è un solo istante e per il bene di tutti noi’ stride con gli appelli e con i sacrifici che stanno compiendo quotidianamente i cittadini e, soprattutto, medici ed infermieri in prima linea. A loro va tutta la nostra imperitura stima.

Eppure il concetto è molto semplice: si deve stare a casa. È in questo momento di crisi che la Politica e le Istituzioni devono essere un esempio ed un riferimento, soprattutto quando fanno del buonsenso il proprio slogan propagandistico. #iorestoacasa