È rinviato l’ottavo evento della rassegna musicale “I Martedì Musicali” previsto per Martedì 17 marzo 2020. A seguito dell’ordinanza regionale, che ha temporaneamente sospeso le attività culturali pubbliche per contrastare la diffusione del Coronavirus, il concerto “Il fulgido specchio dell’anima” per soprano, clarinetto e violoncello verrà rinviato a Martedì 12 maggio 2020.

In assenza di ulteriori disposizioni, il prossimo evento da programma avrà quindi luogo Martedì 14 aprile 2020.