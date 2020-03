Gruppo Hera: a favore di tutti i dipendenti una copertura assicurativa dedicata al Covid-19

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus (COVID – 2019) e nell’ottica di confermare la costante attenzione verso la tutela della salute e del benessere dei propri lavoratori, il Gruppo Hera ha attivato, facendosi carico del relativo costo, una polizza di copertura assicurativa COVID-19 a favore di tutti i dipendenti che risultassero contagiati dal virus.

La copertura fornisce un pacchetto di garanzie e servizi come benefit aggiuntivo a sostegno delle persone che lavorano nel Gruppo e contempla una indennità da ricovero, una indennità da convalescenza in seguito a ricovero in terapia intensiva e l’assistenza post ricovero.

Quest’ultima prevede, tra le altre cose, l’invio di un medico generico, il trasporto in autoambulanza e il trasporto dal pronto soccorso al domicilio, trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico, il ricorso a una baby-sitter, l’accompagnamento del figlio minore a scuola, la consegna della spesa a domicilio.

Questa tutela si aggiunge, integrandole, alle misure già messe in campo dall’azienda per contenere la diffusione del virus: oltre alla tutela delle categorie di dipendenti più a rischio e all’intensificazione delle misure igieniche, il ricorso al lavoro agile, le cautele aggiuntive che riguardano l’erogazione di tutti i servizi e le attività in sedi, uffici e impianti (mense, pulizie, disposizione di protezione aggiuntivi, ecc.), nell’interesse di lavoratori, clienti e stakeholder in generale.