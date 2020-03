Ieri i carabinieri della stazione di Carpi, a conclusione delle attività investigative, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Modena, una 77enne di Pescara ed un 31enne pakistano dimorante in provincia di Treviso, per truffa aggravata in concorso. I due, attraverso un’inserzione pubblicitaria su un sito Internet di vendite online, hanno ricevuto due accrediti un primo di 650 € e un secondo di 680 €, per l’acquisto di cerchi in lega, fittiziamente posti in vendita.