Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 14 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse, in progressivo spostamento da ovest verso est nel corso della giornata; deboli nevicate sulle cime più alte dell’Appennino. Dal tardo pomeriggio ed in serata tendenza ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite a cominciare da nord. Temperature: in diminuzione, più consistente nei valori massimi. Le minime saranno comprese tra 9/10°C sulla pianura e 11°C sulla fascia costiera, le massime oscilleranno attorno a 12/13°C. Venti: in prevalenza deboli nord-orientali, dal pomeriggio moderati su costa, mare e crinale appenninico. Mare: mosso, molto mosso in serata.

(Arpae)