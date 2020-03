Uffici comunali di Reggio Emilia, nuovi orari e nuove modalità di funzionamento degli sportelli al pubblico

Per limitare il diffondersi del coronavirus e in coerenza con le disposizioni emanate dai decreti governativi e dalle diverse circolari, il Comune di Reggio Emilia ha adottato misure di riorganizzazione, sia delle modalità di accesso agli sportelli, sia dell’apertura al pubblico di alcuni servizi, a partire da lunedì 16 marzo e fino al prossimo 3 aprile.

Gli sportelli aperti al pubblico concentreranno gli appuntamenti telefonici e il ricevimento solo nelle fasce orarie del mattino, così da limitare gli spostamenti di dipendenti e di cittadini e utenti.

I Poli (Sud, Ovest, Nord, Est) e l’Urp-Ufficio Relazioni con il Pubblico adotteranno, invece, aperture anche al pomeriggio, ma solo telefonicamente per agevolare la circolazione delle informazioni e la raccolta di esigenze relative alle situazioni di maggiore fragilità.

La Polizia Locale, con i suoi 170 dipendenti sarà in servizio a pieno regime.

Gli altri servizi giudicati essenziali, come ad esempio i pagamenti o le attività amministrative per circa 550 dipendenti del Comune, sono stati organizzati in presenza per il solo 25% e in remoto per il restante 75%, grazie all’attivazione di 200 postazioni di smart working che saranno date a rotazione, interessando fino a 500 dipendenti.

I servizi non essenziali e già interessati dai provvedimenti di chiusura adottati dal Governo resteranno chiusi. Si tratta, in particolare, dei servizi educativi, culturali, museali e dei servizi di informazione e accoglienza turistica.

Di seguito le modalità per fissare un appuntamento e accedere ai diversi servizi di sportello:

SERVIZI APERTI ANCHE DI POMERIGGIO, SOLO TELEFONICAMENTE

URP – Comune Informa

I cittadini che necessitino di informazioni sono invitati a fissare un appuntamento solo se necessario, preferendo contatti telefonici o via email. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18, sono attivi i seguenti contatti: telefono 0522 456660; whatsapp: 331 5811426; e-mail comune.informa@comune.re.it

Sportelli sociali

I cittadini possono rivolgersi agli uffici previo contatto telefonico, riducendo solo a quando strettamente necessario e inderogabile l’accesso su appuntamento.

Di seguito i contatti telefonici degli uffici e gli orari per l’accesso telefonico:

Polo Sud (0522 585477) e Polo Ovest (0522 585460)

È possibile contattare gli uffici nei seguenti orari: lunedì e venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. 30; mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17.30; giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Polo Nord (0522 585401) e Polo Est (0522 585488)

È possibile contattare gli uffici nei seguenti orari: lunedì e venerdì, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Polizia locale (uffici Comando di via Brigata Reggio)

Il Front Office sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0522 456902, dalle 08.00 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 08.30 alle 12.30 nei prefestivi.

L’ufficio Verbali osserverà il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, sabato e prefestivi dalle 8.30 alle 12.30. È possibile chiamare ai numeri 0522 456935 e 0522 456936 dalle 08.00 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 08.30 alle 12.30 nei prefestivi.

L’ingresso all’interno degli uffici sarà effettuato solo per urgenze oppure previo appuntamento.

SPORTELLI APERTI SOLO IL MATTINO E SOLO SU APPUNTAMENTO

Servizi Demografici

I Servizi demografici sono aperti al pubblico, ad accesso libero, esclusivamente per dichiarazioni di nascita, dichiarazioni di morte e pubblicazioni di matrimonio non differibili.

Gli altri servizi verranno erogati su appuntamento, telefonando al numero 0522 585958,

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, oppure via email scrivendo all’indirizzo servizidemografici@comune.re.it.

Fanno eccezione le urgenze debitamente documentate: non è possibile prendere appuntamento presentandosi di persona agli sportelli anagrafici.

Ufficio Entrate

Il servizio Entrate, con accesso dalla galleria Santa Maria 2, riceve esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. Per appuntamenti contattare in orario di apertura i seguenti numeri:

· per Imu- Tasi numero verde 800-506828.

Per la semplice consegna di documenti e/o richieste di agevolazioni si prega di utilizzare i seguenti canali telematici: e-mail: gestione.tributi@comune.re.it; Pec: imutasi@pec.municipio.re.it

· per Tari e Recupero Crediti 0522/456293

Per la semplice consegna di documenti si prega di utilizzare i seguenti canali telematici: e-mail : recuperocrediti@comune.re.it; Pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Numeri verdi 800-213036 (da fisso) – 199-179964 (da cellulare).

Ufficio Imposta comunale sulla pubblicità

L’ufficio (via Emilia San Pietro 12) riceve esclusivamente su appuntamento il martedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12: è possibile prenotare chiamando i numeri 0522 456460 e 0522 456630. È sempre possibile richiedere informazioni chiamando gli stessi numeri negli orari di apertura.

Si ricorda infine che molte delle pratiche, quali ad esempio dichiarazioni, istanze, richiesta di chiarimenti, possono essere svolte utilizzando i seguenti canali telematici:

E-mail: impostacomunalepubblicita@comune.re.it

Pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Servizi Sportello attività produttive e edilizia

Si invitano i professionisti a prendere appuntamento solo ed esclusivamente per motivazioni o problematiche che non possono essere risolte telefonicamente o via mail.

Gli Sportelli del servizio Sportello Attività Produttive (Suap) e Edilizie (Sue) ricevono esclusivamente su appuntamento: il Sue e i tecnici dello Sportello edilizia e controllo nelle giornate del martedì e del venerdì, dalle ore 9 alle 13; il Suap nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 9 alle 13.

Per prendere appuntamento è necessario inviare richiesta via mail ai seguenti indirizzi o telefonare ai seguenti numeri di telefono:

· Occupazione suolo pubblico, traslochi cantiere e manifestazioni, passi carrai: occupazionesuolopubblico@comune.re.it, tel 0522/585684 – 456113

· mercati, fiere: commerciosuolopubblico@comune.re.it, tel. 0522/456443 – 0522/585161

· commercio, artigianato,impianti pubblicitari e affissionali, pagamenti: suap@comune.re.it, tel. 0522/456450 – 456466

Per l’edilizia è attivo il portale Sieder per l’inoltro di pratiche edilizie e si consiglia l’utilizzo di tale piattaforma regionale per Cila, Scia e Pdc.

Fatta eccezione per la presentazione obbligatoria sulle piattaforme Sieder e Suaper, le istanze, le Scia o le comunicazioni possono essere inviate via pec all’indirizzo comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, oppure via email.

Lo sportello tecnico informazioni del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana fornirà informazioni il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13, telefonando ai numeri 0522-456554 e 0522-456396, oppure tramite mail al seguente indirizzo edilizia.privata@comune.re.it. Per appuntamenti è possibile consultare la pagina ‘Sportello tecnico informazioni’ sul sito del Comune (www.comune.re.it).

Ufficio Rette e iscrizioni

L’Ufficio Iscrizioni e Rette (via Guido da Castello) rimane chiuso al pubblico. Tutte le operazioni da e verso l’ufficio sono effettuabili con le apposite procedure on line, tramite mail (istituzionescuolenidi@comune.re.it) o telefonicamente (ufficio Iscrizioni 0522/456401 e ufficio Rette 0522/456268). Gli operatori risponderanno al telefono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. In caso di necessità, si invita l’utenza a contattare gli operatori e a non recarsi direttamente presso gli uffici.

Ufficio casa

L’Ufficio casa riceverà esclusivamente su appuntamento per la presentazione e l’aggiornamento delle domande Erp il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30. L’appuntamento può essere fissato telefonicamente al 0522/585612 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

Per informazioni è possibile contattare il 0522/585612 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Per presentare domanda di assegno al nucleo numeroso o assegno di maternità rivolgersi ai Caf convenzionati o inviare un’email tramite pec all’indirizzo ufficiocasa@pec.municipio.re.it

Ufficio Tutela ambientale

L’ufficio – con sede in via Emilia San Pietro 12, ufficio 4.21 – riceve su appuntamento il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13, telefonando preventivamente ai recapiti:

· Amianto – segnalazioni su edifici privati e informazioni al cittadino – 0522 456607;

· Rifiuti – 0522 456334;

· Progetti e iniziative attinenti il verde pubblico e la forestazione urbana – 0522 585165.

Ufficio Traffico

È possibile concordare un appuntamento telefonando al numero 0522 456210, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Ufficio Assicurazioni

Il ricevimento al pubblico del giovedì è sospeso fino a data da destinarsi.

Ufficio Anagrafe canina

L’ufficio riceve solo su appuntamento, da fissare telefonando ai numeri 0522 456218 – 0522 456159, oppure mandando un’e-mail all’indirizzo anagrafecanina@comune.re.it.

Canile e gattile comunale

Le due strutture sono chiuse al pubblico, salvo emergenze o per richieste specifiche di adozione. In questo caso è necessario prendere appuntamento chiamando i numeri 0522 943704 oppure 348 8080559, nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14.

Ufficio Informazioni Stranieri

L’ufficio riceve solo su appuntamento, telefonando al numero 0522 456706 il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30, oppure mail uis@comune.re.it

Ufficio Concorsi

Si invitano i cittadini che devono consegnare documenti a fissare un appuntamento telefonando ai numeri indicati nei rispettivi bandi di concorso.

Ufficio Intercultura

L’Ufficio Intercultura sospende il ricevimento al pubblico fino al 3 aprile.

Ufficio Cultura

Si riceve su appuntamento (Via Emilia San Pietro 12) chiamando la segreteria delle Attività culturali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. I contatti sono i seguenti:cultura@comune.re.it, tel 0522 456249, Fax:0522 456596.

Sd Factory

Lo spazio resterà chiuso al pubblico fino al 3 Aprile. Per informazioni e contatti scrivere a info@sdfactory.it oppure telefonare al 392 2498156

Iat

L’ ufficio resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile compreso. Turisti e cittadini possono contattare l’ufficio telefonicamente allo 0522 451152, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, o scrivendo all’indirizzo iat@comune.re.it.

Saranno inoltre attivi i profili social: Facebook @IatReggioEmilia – Instagram @turismoreggioemilia – Twitter @turismo_re