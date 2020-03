A fuoco officina a Molinella

Poco prima delle 15 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Marmorta di Molinella per un incendio che ha coinvonlto un’officina in via Fiume Vecchio al civico 268. A bruciare, all’interno del piccolo capannone adibito a rimessa e autoservice, una vettura alimentata a gasolio e del carburante nelle vicinanze. Ancora nulla si sa riguardo alle cause su cui stanno indagando i Carabinieri.

I pompieri hanno spento il rogo che stava per investire le abitazioni nelle vicinanze e hanno posto in sicurezza l’intero scenario. Quattro gli intossicati che il 118 ha trasportato in ospedale con l’elicottero e con un’ambulanza. Sul posto, dunque, oltre al 115 che ha soffocato le fiamme e messo in sicurezza tutte le sostanze pericolose della piccola officina privata, anche il 118 con ambulanze ed elicottero e i Carabinieri di Molinella che hanno avviato le indagini sull’accaduto. La Polizia locale ha chiuso la viabilità di via Fiume Vecchio durante le operazioni di spegnimento per motivi di sicurezza.