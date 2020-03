Distretto di Guastalla: modulazione attività sanitaria e orari

Come nel resto del territorio provinciale è stata sospesa l’attività programmata per visite e prestazioni strumentali. I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00.

Sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti differibili e quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici). Sarà premura degli specialisti valutare secondo il criterio della priorità clinica la situazione dei pazienti in carico e rinviare a data successiva le prestazioni ritenute prorogabili. Sono prorogate di 3 mesi, inoltre, le esenzioni per patologia oncologica in scadenza in questo periodo.

Screening

Sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue occulto nelle feci) in tutte le sedi della provincia dal 12 marzo al 2 aprile mentre sono confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi.

Vaccinazioni e certificazioni

Sono chiuse le agende del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per vaccinazioni e certificazioni, compresa la Libera Professione. Si sta procedendo a comunicare la disdetta degli appuntamenti già fissati sino al 4 aprile compreso. Le donne in gravidanza potranno accedere previo appuntamento telefonico al numero 0522 335712.

Le vaccinazioni pediatriche sono garantite alla Casa della Salute in via Costituzione 12 a Novellara.

Consultorio Salute Donna

Anche il Consultorio Ostetrico dell’Ospedale di Guastalla è stato trasferito alla Casa della Salute di Novellara. Tutte le donne con appuntamento saranno avvisate telefonicamente dal personale. La gestione dei percorsi di gravidanza fisiologica rimane all’ambulatorio di “Latte e Coccole” di Via Spallanzani a Guastalla.

Sono sospesi i corsi di preparazione al parto e corsi post-parto, mentre è garantita l’attività dello Spazio “Latte e Coccole” a Guastalla.

Lo Spazio Giovani sarà attivo il martedì pomeriggio al Consultorio Ostetrico nella Casa della Salute di Novellara.

Ausili per l’assorbenza

Si raccomanda di non recarsi al servizio. La richiesta di attivazione o di rinnovo fornitura dovrà essere fatta telefonicamente al numero 0522 630200 il martedì dalle ore 09,00 alle ore 15,30.

Sportelli CUP e SAUB

Con l’obiettivo di evitare il concentrarsi di presenze e per garantire il supporto da parte del personale amministrativo nei check point di filtro agli accessi, l’apertura degli sportelli Cup e Saub sarà garantita in misura ridotta esclusivamente nelle sedi di Guastalla, Novellara e Brescello.

– Ospedale Guastalla dal lunedì al giovedì: 7.30-17.00 venerdì: 7.30-13.00 sabato: 8.00-12.00

– Casa della Salute Novellara 7.30-13.00: da lunedì al venerdì

– Casa della salute Brescello 7.30-12.15 da lunedì al venerdì (con CUP comunale).

Centri Prelievo

Per le stesse ragioni è chiuso il Centro Prelievi di Guastalla; rimangono aperti solo i punti prelievo di Novellara e Brescello (entrambi dal lunedì al venerdì 7.30-8.30) e saranno garantiti esclusivamente: esami per pazienti in TAO, esami con urgenza U o B, esami per pazienti con esenzione “048” indicativa per patologia oncologica, esami per donne in gravidanza, titolazione e dosaggio di farmaci.

– Novellara – Brescello dal lunedì al venerdì dalle 7.30 – 8,30