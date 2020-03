La biblioteca di Fiorano Modenese, report 2019

La biblioteca comunale ‘Paolo Monelli’, inserita nel BLA con ludoteca ed archivio storico, possiede un patrimonio bibliografico di 79.739 volumi, che ogni anno viene incrementato da nuovi acquisti (1.063 nel 2019) e anche donazioni, 279 lo scorso anno.

Quasi 24.000 libri appartengono alla sezione speciale dedicata ai ragazzi. Altre sezioni speciali sono dedicate alla storia locale con 312 volumi, alle guide turistiche (682), alla poesia (422 libri) e al teatro (371). Lo scorso anno è stata arricchita la sezione cinema, grazie ad una donazione di Ennesimo Film Festival. Quando poi è possibile l’amministrazione comunale acquista le prime edizioni dello scrittore e giornalista Paolo Monelli, a cui è intitolata. Ad oggi è disponibile un piccolo, ma importante fondo di 20 volumi dell’intellettuale fioranese.

Gli iscritti attivi al servizio prestito sono 2.668 di cui 781 ragazzi; nel 2019 i prestiti sono stati 20.423 in totale. Per la sezione Ragazzii prestiti nell’anno sono stati quasi 11.500.

La biblioteca fioranese fa parte del Polo bibliotecario provinciale modenese e attraverso questa rete è possibile anche il prestito inter-bibliotecario. Nel 2019 la struttura di Fiorano Modenese ha dato in prestito ad altre biblioteche 686 volumi e ne ha ricevuti 223.

Lo scorso anno è stata avviata anche la revisione del patrimonio librario e la riorganizzazione del deposito, che ha portato allo scarto di 998 libri, alla ricollocazione di 28.015 volumi del deposito e alla revisione di tutte le sezioni della collezione libraria.

“Molti cittadini e utenti riconoscono al BLA la capacità di farsi promotore di cultura intergenerazionale, – sottolinea l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi – grazie alle numerose proposte culturali, oltre ad assicurare le funzioni primarie di prestito-consultazione. L’amministrazione, dal canto suo, conferma la progettualità futura e gli investimenti necessari per arricchire proposte e opportunità”.

Le attività della biblioteca infatti non si limitano al solo prestito e consultazione o alla disponibilità di sale per lettura e studio (per un totale di 100 posti), ogni anno la biblioteca apre i propri spazi per iniziative per grandi e piccoli, come gli appuntamenti di ‘Nati per leggere’, i giochi e i laboratori del compleanno del BLA, la caccia al tesoro per il ‘Maggio dei libri’, le letture animate; gli incontri con l’autore, le conferenze , le attività di facilitazione digitale di ‘Pane e Internet’, gli spettacoli teatrali e il cinema. Molte di queste iniziative sono organizzate in collaborazione con associazioni presenti sul territorio (come Librarsi e Babele) e nell’ambito di grandi eventi culturali come ‘Piazze’ o ‘Ennesimo Film Festival’. Nel 2019 sono state 47 le giornate di attività, a cui hanno partecipato circa 1.800 persone.

Lo scorso anno grazie ai volontari del BLA, la biblioteca è rimasta aperta anche nei pomeriggi delle domeniche di luglio.

La biblioteca propone anche progetti di qualificazione scolastica, come letture animate per la scuola d’infanzia, visite guidate e campionato di lettura per la primaria, ‘Incontro con il poeta” e “Didattica d’Archivio” per le classi della scuola secondaria di primo grado.

Questi progetti hanno dato un grande impulso alle iscrizioni di minori in biblioteca; bambini e famiglie fioranesi hanno cominciato a frequentare maggiormente il BLA e ad usufruire dei suoi servizi.

“Ringrazio gli operatori per l’egregio lavoro svolto e anche il gruppo di volontari – conclude l’assessore Morena Silingardi – che, ormai da anni, rende possibile le aperture straordinarie della biblioteca, sottolineando l’esigenza di nuovi partecipanti al progetto. Mi auguro che si recuperi nuovo vigore al più presto, anche grazie all’impegno dei tanti studenti universitari assidui frequentatori dell’edificio di via Silvio Pellico, 9″.