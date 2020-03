Divieto di assembramento: quattro denunce a Soliera

A Soliera, ieri sera poco prima delle 21, i carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo nell’ambito delle attività di verifica del rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento del virus Covid-19, hanno notato via Arginetto, un assembramento di persone in strada. I militari intervenuti hanno così identificato e denunciato alla Procura della Repubblica quattro cittadini nigeriani di età compresa tra i 24 ed i 29 anni.