E’ morto Pietro Pellacani, storico volontario delle Feste de l’Unità

E’ deceduto oggi il solierese Pietro Pellacani, 87 anni, storico volontario delle Feste de l’Unità, impegnato, per tutta la sua vita, nel partito e nel sindacato, in nome degli ideali di libertà, giustizia e democrazia. Il ricordo del segretario provinciale Pd Davide Fava:

“Desidero esprimere a nome mio personale e del partito modenese profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Pellacani. Pellacani, come ha raccontato lui stesso nel suo libro pubblicato nel 2006, ha dedicato tutta la sua vita all’impegno nel volontariato politico e sindacale. Era molto orgoglioso, e giustamente, di questo suo impegno. Lo spiegava con parole semplici, ma vere: “L’ho fatto per dare un contributo al realizzarsi di quegli ideali di libertà, giustizia e democrazia conquistati dopo la sconfitta del nazifascismo nell’aprile del 1945”. Uomini come Pellacani rappresentano un patrimonio per la sinistra: sempre presente alle riunioni di partito, a fare “bucchettaggio” in campagna elettorale, ad aiutare nelle Feste de l’Unità, a Ponte Alto come nelle Feste di Soliera. Le più sentite condoglianze alla famiglia”.