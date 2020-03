La Cooperativa Foiatonda compie due anni e festeggia portando la spesa a casa degli anziani

La Cooperativa di comunità Foiatonda di Madonna dei Fornelli (San Benedetto Val si Sambro) ha compiuto 2 anni e ha deciso, visto quello che sta accadendo, di festeggiare regalando qualcosa di concreto a chi è più fragile.

Grazie al supporto fondamentale del comitato soci Emil Banca Credito Cooperativo di Madonna dei Fornelli, alla collaborazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro, dei negozianti e dei ristoratori del paese, Foiatonda infatti si è messa disposizione dei “nonni” con un servizio di consegna della spesa a domicilio. Basta chiamare il negoziante di fiducia o i membri della cooperativa entro le 19: un socio consegnerà gli acquisti a casa dalle 9 alle 11 del giorno successivo i generi alimentari e i prodotti di prima necessità richiesti. Quando possibile l’importo dovuto sarà comunicato in anticipo per velocizzare la consegna.

Ovviamente i volontari saranno muniti da mascherina e i guanti, per proteggere le altre persone dall’eventuale rischio di contagio in conformità con le regole previste dal Governo. Il servizio è gratuito.

La consegna è disponibile in tutte le borgate vicine a Madonna dei Fornelli incluse Cedrecchia, Qualto e Zaccanesca.

Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, spiega che il comune ha sostenuto e patrocinato questa iniziativa «perché si tratta di una risposta semplice ma efficace per dare sostegno alle persone più fragili che in questo momento difficile, ancora più degli altri, è bene che stiano a casa e limitino i contatti con chiunque potrebbe, inconsapevolmente, veicolare il contagio. La comunità deve farsi sentire presente non solo nei momenti di festa ma anche in quelli di sacrificio».