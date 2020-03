E’ caccia alle mascherine, a Sassuolo nelle farmacie non si trovano

Stamattina abbiamo verificato quanto ci è stato segnalato da alcuni lettori: nelle farmacie sassolesi non si trovano mascherine. La verifica di persona presso sei esercizi della città e la risposta è stata sempre la stessa “Non le abbiamo ci dispiace“. A richiesta se arriveranno, questa la risposta: “No, non è in arrivo nulla. Pensi che non le abbiamo neppure per noi“.

Ci consola che abbiamo fortunatamente trovato disinfettante per la cute (mani).

Ci preoccupa invece che tante persone siano alla ricerca itinerante di questo prodotto che non si trova e che stiano passando per ogni farmacia semmai mettendosi inutilmente in fila per entrare.

Ci giunge notizia che la situazione non è differente neppure nei comuni limitrofi.

Invitiamo ancora i lettori a restare a casa e ad uscire solo se strettamente necessario.