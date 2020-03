Gruppo Hera: aggiornamento sui servizi ambientali a seguito delle misure di tutela dal coronavirus

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus (COVID – 2019), il Gruppo Hera informa che nel territorio bolognese, fino al termine dell’emergenza, sono aperte al pubblico solo le stazioni ecologiche di Bologna, in via Marco Emilio Lepido 186/6, in via Stradelli Guelfi 73/A e in via Delle Viti 11, che in questo periodo osserveranno orari di apertura al pubblico invariati, fatta eccezione per le giornate del sabato e della domenica quando rimarranno chiuse.

Si ricorda che, negli orari di apertura, sono state introdotte limitazioni a più accessi contemporanei.

Servizi di raccolta rifiuti regolari

Si ricorda infine che, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sia stradale che porta a porta, i servizi si svolgono regolarmente.

Tuttavia, in caso di positività o quarantena obbligatoria, si invitano i cittadini a seguire le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): non separare i rifiuti e conferire tutto (carta, plastica, vetro, lattine, guanti, mascherine e così via) nell’indifferenziato, ben chiuso in due o tre sacchetti, l’uno dentro l’altro.