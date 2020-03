Cielo sereno o parzialmente nuvoloso per lo sviluppo di modesti addensamenti sui rilievi nella giornata; al mattino non si esclude la possibilità di deboli foschie sulle aree di pianura in prossimità del Po ma in rapido dissolvimento. Temperature: minime comprese tra -1 e 3 gradi, ma sulle aree di pianura potranno scendere fino a -3 gradi dove non si esclude la possibilità di locali gelate; massime attorno a 15 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: poco mosso.

(Arpae)