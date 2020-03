Violazione disposizioni relative all’emergenza epidemiologica: a Maranello denunciate 25 persone

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Maranello hanno accertato che in un fondo di Maranello si erano riunite, in preghiera, 23 adulti e 8 bambini della comunità evangelico-cristiana. I militari intervenuti, nel rispetto della funzione religiosa, al termine hanno proceduto all’identificazione e deferimento alla Procura della Repubblica di tutti i 23 maggiorenni presenti, per la violazione del divieto di assembramento imposto dai recenti provvedimenti legislativi relativi all’emergenza epidemiologica.

Sempre a Maranello ieri sera sono state denunciate altre due persone, sorprese a circolare senza giustificato motivo nel centro abitato del paese, violando le disposizioni relative all’emergenza epidemiologica.