Distretto di Castelfranco Emilia al via il nuovo Ospedale di Comunità

Da mercoledì 18 marzo aprirà le sue porte il nuovo Ospedale di Comunità (OsCo) di Castelfranco Emilia, situato presso la Casa della Salute Regina Margherita. Si è concluso infatti nei giorni scorsi il processo di collaudo della nuova struttura, inaugurata lo scorso 17 gennaio, ed è così completato l’iter autorizzativo.

Gli ambienti dell’OsCo sono stati completamente rinnovati nel rispetto delle normative su sicurezza, risparmio energetico e qualità alberghiera. L’intervento, per complessivi 785mq, ha consentito di incrementare da 16 a 20 i posti letto, ampliando così l’offerta a disposizione dei cittadini del Distretto.

“Gli operatori sono dunque pronti per accogliere nuovi pazienti, in un contesto che oggi è profondamente diverso da quello abituale – chiarisce Antonella Dallari, Direttrice del Distretto Sanitario – per questo motivo la direzione dell’Azienda USL di Modena ha stabilito di mantenere aperto anche l’OsCo provvisorio (negli ambienti dove era stato trasferito, con 12 posti, per consentire la ristrutturazione). Qui recentemente è stata riscontrata una positività al coronavirus in un operatore sanitario con conseguenti misure di isolamento precauzionale dei pazienti ospitati. Una volta ultimato l’isolamento, la struttura manterrà la dotazione di 12 posti letto per ospitare pazienti non covid-19 positivi, portando a 32 posti la possibilità complessiva di posti letto in OsCo sul Distretto di Castelfranco e in una logica di rete provinciale. Ringrazio tutto il personale sanitario che in questo periodo sta mostrando una grande professionalità e dedizione, consentendoci di assistere al meglio tutti i nostri pazienti”.

“Siamo orgogliosi di vedere un altro importante traguardo raggiunto nel nostro territorio a favore dell’intera comunità – dichiara il Sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano -. Diamo sin da ora, concretamente, il più totale sostegno a tutto il personale che saprà riempire i corridoi di quest’importante struttura, di profonda anima e grandissima competenza, anche in un momento straordinariamente difficile quale quello attuale. Essere fattivamente di aiuto al sistema sanitario è fondamentale ed è anche in quest’ottica che, da subito, in accordo con Ausl, è giunto immediato il nulla-osta all’utilizzo della nostra struttura come supporto agli altri ospedali della nostra provincia”.

Attivo presso la Casa della Salute da ottobre 2015, l’OsCo ospita pazienti dimessi dagli ospedali o provenienti dal domicilio (inviati dal Medico di medicina generale) che necessitano di un periodo di assistenza e cure difficilmente gestibile a casa propria: all’interno della struttura sono seguiti costantemente da un team multidisciplinare, formato da medici di medicina generale, infermieri, operatori socio sanitari e fisioterapisti. Con il miglioramento dell’OsCo di Castelfranco Emilia l’Azienda USL di Modena prosegue nella politica di sviluppo delle cure intermedie, con una forte componente di integrazione tra ospedale e territorio.

***

Il restyling – L’intervento ha riguardato una superficie di complessivi 785mq, per un impegno di spesa di circa 960mila euro, e ha consentito di incrementare dai precedenti 16 agli attuali 20 posti letto, ampliando così l’offerta in risposta ai bisogni dei cittadini del distretto. Il nuovo OsCo dispone di undici stanze (nove doppie e due singole), tutte dotate di servizi igienici esclusivi. Oltre agli ambienti dedicati alla degenza è stata realizzata un’area con ambulatorio, ufficio coordinatrice e sala riunioni. Particolare cura è stata inoltre dedicata alla realizzazione degli spazi di attesa e del soggiorno, posti in prossimità dell’ingresso della nuova struttura. Alla ristrutturazione edilizia si è affiancato un rinnovamento della comunicazione rivolta agli utenti dell’OsCo, con la realizzazione della nuova “Carta dell’accoglienza” con le informazioni più utili per i pazienti e i loro famigliari.

L’investimento sulla Casa della Salute – La ristrutturazione dell’OsCo, inaugurato lo scorso 17 gennaio 2020, è parte di un investimento più ampio sulla Casa della Salute di Castelfranco Emilia, che ha riguardato anche la realizzazione della nuova piattaforma chirurgica e dell’Hospice, inaugurati rispettivamente a marzo e a ottobre 2019. L’appalto complessivo ha interessato una superficie di circa 2.300 mq (oltre il 20% dell’intera struttura) per un importo totale di 3 milioni e 405 mila euro, finanziato con fondi statali, regionali e dell’Azienda USL di Modena.

I numeri dell’Ospedale di Comunità – Nel 2019 i ricoveri presso l’Ospedale di Comunità di Castelfranco Emilia sono stati 214, con un’età media di 81,7 anni. Di questi, 186 erano stati dimessi da un ospedale, mentre 28 provenivano dal domicilio. Particolarmente positivi i dati sul rientro a domicilio (avvenuto nell’80% dei casi, dopo un periodo in OsCo in media di circa 20 giorni), e sulla riacquisizione delle autonomie: per un paziente su due, a conclusione del ricovero in OsCo, si è riscontrato un miglioramento significativo nelle autonomie della vita quotidiana, come ad esempio gli spostamenti all’interno della casa o altre azioni quotidiane che le malattie croniche rendono più difficili da compiere. La quasi totalità dei pazienti ricoverati risiede all’interno del Distretto di Castelfranco Emilia.