Forzano alcuni veicoli in sosta lungo via Martiri di Cervarolo a Reggio: arrestati

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, operatori della squadra volante reggiana, sono intervenuti in via Martiri di Cervarolo per segnalazione di due soggetti che avevano forzato alcuni veicoli in sosta. Il richiedente forniva le descrizioni di due giovani che avevano fatto perdere le loro tracce fuggendo nelle vie limitrofe. A seguito delle ricerche effettuate dagli operatori delle volanti, si rintracciavano due ragazzi in via Bertolani che risultavano corrispondere in toto alle descrizioni fornite. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che i soggetti erano i responsabili di molteplici furti perpetrati sulle autovetture della zona. Gli stessi sono stati trovati in possesso della refurtiva e di oggetti atti allo scasso.

I due, successivamente identificati per H.N., tunisino, classe 1995 e M.O., italiano, classe 1996 gravati di numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, appena lo scorso sabato erano stati arrestati a Modena per un furto in una farmacia e associati presso il carcere di Reggio Emilia, dal quale erano stati rilasciati nel primo pomeriggio di ieri in quanto il giudice aveva applicato loro la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi a Modena. Proprio nel tragitto compiuto tra il carcere e la stazione ferroviaria di Reggio i due avevano compiuto i furti descritti. Al termine degli accertamenti i due sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e denunciati in stato di libertà ex art. 707 C.P.