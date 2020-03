Chiusure notturne in A1, A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno chiuse le stazioni di Parma e di Fidenza, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni, Milano e Bologna, nei seguenti giorni:

-stazione di Parma: dalle 21.00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano e Bologna, Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana;

in uscita per chi proviene da Milano, Fidenza, al km 90+400, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana;

in uscita per chi proviene da Bologna, Terre di Canossa Campegine, al km 124+400;

-stazione di Fidenza: dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Milano, Fiorenzuola, al km 74+000;

in entrata verso Bologna, Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana;

in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, Parma, al km 110+400, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna con rientro sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

****

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà chiusa l’entrata dello svincolo 7bis “SS64 Ferrara”, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 “Bologna Centro”.