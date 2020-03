T Days, sosta consentita su Strada Maggiore e niente fioriere

Per tutta la durata dell’emergenza coronavirus, durante i T Days, quindi nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, la sosta su Strada Maggiore sarà consentita. Lo dispone un’ordinanza di mobilità del Comune di Bologna che sospende il divieto nei tratti di Strada Maggiore tra le Due Torri e piazza San Michele, tra via Torleone e via Fondazza, e nell’area pedonale di piazzetta Giorgio Morandi.

Durante i T Days inoltre non verranno apposte le fioriere mobili ai varchi d’accesso di via Rizzoli, via Ugo Bassi e via Indipendenza. Il Comune di Bologna non dovrà così sostenere, in questo periodo di grave emergenza, i relativi costi di movimentazione.