Proseguono incessantemente in tutto il territorio provinciale i controlli per contrastare la diffusione del virus

Proseguono incessantemente in tutto il territorio provinciale i controlli per contrastare la...

Continuano i servizi di controllo sull’osservanza dei provvedimenti dell’autorità in tema di contrasto alla diffusione del virus. Nel pomeriggio di ieri e nel corso della nottata, sono state controllate diverse persone a piedi o in circolazione sui veicoli, verificandone i motivi degli spostamenti. Nel corso di tale attività, complessivamente 15 persone sono state trovate non in regola con le disposizioni e conseguentemente denunciate per inosservanza del provvedimento dell’autorità.

Tra queste, alle 16:30 di ieri due ventunenni modenesi sono stati trovati in circolazione, in violazione delle prescrizioni, con in auto una modica quantità di sostanza stupefacente tipo marijuana. Per loro è scattata anche una segnalazione per uso personale di droga. Nella zona del Carpigiano, ben 12 delle persone controllate che erano in giro senza un valido motivo.

I controlli proseguono incessantemente in tutto il territorio provinciale, con posti di blocco effettuati dall’Arma dei carabinieri anche congiuntamente con la Polizia municipale e con i militari dell’esercito impegnati nel programma ‘Strade Sicure’.