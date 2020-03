La salute e il benessere dei dipendenti e dei clienti sono la priorità assoluta di UniCredit

UniCredit ha adottato azioni decise per garantire la copertura del servizio a livello nazionale per i propri clienti, tutelando allo stesso tempo la loro salute e quella dei propri dipendenti. In Italia solo il 30% delle filiali resta aperto, con team di personale in numero ridotto, garantendo una copertura su base regionale.

Le filiali in questione rimarranno aperte solo la mattina, a giorni alterni e si potrà accedere per appuntamento solo per servizi pre-concordati. La banca assicura ai propri clienti la possibilità di accedere a tutti i servizi attraverso i canali remoti, quali: Internet Banking, App UniCredit Mobile Banking e Contact Center Telefonico.

Nell’interesse della salute e della sicurezza di tutti, la banca incoraggia vivamente i clienti ad utilizzare tali canali remoti di accesso.

UniCredit assicura la protezione di tutti i dipendenti che lavorano nelle filiali aperte, dotando le postazioni di lavoro di appositi schermi in plexiglass e garantendo al personale la dotazione di mascherine, guanti e disinfettanti per le mani.

L’elenco delle agenzie che resteranno aperte è disponibile sul sito www.unicredit.it ed è costantemente aggiornato.

UniCredit continua a estendere il lavoro da remoto, garantendo allo stesso tempo ai propri dipendenti l’opportunità di usufruire di permessi retribuiti ove necessario.

Il Gruppo continuerà a monitorare attivamente la situazione, ad agire nel miglior interesse di tutti e a fare la cosa giusta nei confronti di tutti i suoi stakeholder!