Malattie rare scheletriche e Covid-19: nasce Help line telefonica per pazienti e sanitari grazie a ERN BOND

Malattie rare scheletriche e Covid-19: nasce Help line telefonica per pazienti e...

La rete europea per le malattie ossee rare coordinata dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna crea una Help line attiva 24 ore 24.

Questa linea telefonica sarà un canale di contatto tra pazienti affetti da Malattie Rare Scheletriche che hanno contratto o sospettano di aver contratto il Covid-19 e gli esperti della rete ERN BOND.

Ma non solo: i professionisti sanitari di altre realtà che non hanno mai incontrato nel loro percorso patologie rare potranno, attraverso la Help line, chiedere informazioni importanti per procedere correttamente nella cura del paziente.

La Help line è stata creata in accordo con la Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d’Italia (UNIAMO FIRM) e con l’Associazione dei Pazienti affetti da Osteogenesis Imperfecta (ASITOI).

È possibile contattare a ogni ora la Help line chiamando o mandando un whatsapp al numero (+39) 331 1728796.

La linea telefonica per ora è attiva solo in Italia (paese in cui l’emergenza è più acuta) ma ERN BOND è al lavoro per attivarne analoghe in tutti gli Stati europei che fanno parte della rete.