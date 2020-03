Mercoledì 25 marzo sciopero generale nazionale, proclamato dall’Associazione Sindacale USB

L’Azienda Usl di Bologna rende noto che, per mercoledì 25 marzo, l’Associazione Sindacale USB ha proclamato uno sciopero generale nazionale.

Per il personale, a qualsiasi titolo operante in sanità nell’area comparto e area dirigenza, lo sciopero si attuerà in forma simbolica per la durata di 1 minuto da svolgersi tra le ore 13,30 e le ore 14.30 di venerdì 25 marzo 2020.