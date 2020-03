Spesa a domicilio, cultura on line, sostegno alle aziende… opportunità e info sul portale della Città metropolitana

Spesa a domicilio, cultura on line, sostegno alle aziende… opportunità e info...

Oltre alla pagina istituzionale con tutte le misure per contenere il Coronavirus in vigore sul territorio della città metropolitana di Bologna, sempre aggiornata con modulistica, testi di decreti e ordinanze e notizie utili (trasporti, servizi, news dai Comuni…), la Città metropolitana ha creato 3 sezioni del sito con informazioni utili per cittadini e imprese.

Le prime due, realizzate in collaborazione con i Comuni e on Line da oggi, sono rivolte ai cittadini e riguardano:

le opportunità di consegna della spesa a domicilio con le informazioni e i link dei servizi già attivati o in attivazione nei comuni del territorio per persone anziane e non.

le opportunità di usufruire da casa della cultura con visite virtuali, dirette streaming, video, contenuti… messi a disposizione da istituzioni, musei, teatri e realtà culturali del territorio metropolitano.

Infine già da alcuni giorni è attiva una sezione del portale (che ha registrato oltre 20mila visite in pochi giorni) che contiene informazioni su tutti gli aiuti (sia a livello regionale che nazionale) e le misure a sostegno delle imprese del territorio:

STANZIAMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CITTADINI E IMPRESE