Coronavirus, il Gruppo Morini mette a disposizione due auto per la Polizia Locale di Bologna

Nel pieno dell’emergenza legata al coronavirus, una realtà radicata nel territorio bolognese offre concretamente il proprio aiuto al Comune di Bologna: il Gruppo Morini, storico Gruppo di concessionarie di automobili, ha consegnato due Nissan Qashqai in comodato d’uso gratuito alla Polizia Locale. Le auto sono già a disposizione degli agenti e saranno destinate – fino alla fine dell’emergenza – al servizio di Pronto Intervento, in particolare ai controlli sul rispetto dei decreti in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus.