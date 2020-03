E’ nato #ordinodacasa, il punto di riferimento per le consegne a domicilio

Un sito internet per agevolare il più possibile le persone in questo momento di emergenza, contribuendo ad evitare il più possibile spostamenti da casa e, quindi, assembramenti di persone davanti alle attività ancora aperte.

Linea Radio Multimedia ed Assessorato al Commercio del Comune di Sassuolo hanno realizzato #ordinodacasa: un sito internet che elenca gratuitamente le realtà locali che si sono proposte per la consegna a domicilio dei loro prodotti.

“Oggi più che mai – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli- è indispensabile non uscire di casa. Stiamo attraversando giorni cruciali per il contenimento del virus e solamente facendo la nostra parte potremo sperare di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. E’ per questo che un punto di riferimento in cui siano elencati i contatti di tutti coloro che consegnano a domicilio, a nostro parere, è importantissimo: non solo al servizio di coloro che hanno bisogno, ma di tutta la comunità che, evitando al massimo le possibilità di contagi, potrà uscire il prima possibile da questo momento di emergenza”.

“Se troviamo l’alternativa per essere vicini, rendendo più forte quel senso di comunità e il desiderio di condividere le nostre capacità e competenze – afferma Fabrizio Gherardi CEO Linea Radio Multimedia srl – sassuolo2000.it – ecco che allora potremo superare l’emergenza coronavirus. Per questo, con gli altri soci, abbiamo deciso di mettere al servizio di tutti quello che sappiamo fare e abbiamo imparato a fare nel tempo ovvero creare connessioni tra le persone e le aziende. Da qui l’idea di creare un contenitore di quelle aziende che si sono attivate per consegnare i propri prodotti a domicilio”.

Il sito internet in continuo aggiornamento con le realtà che man mano si andranno ad aggiungere ed è raggiungibile all’indirizzo www.ordinodacasa.it