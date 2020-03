Emergenza Covid-19: i servizi per i nonantolani

Il Comune di Nonantola, insieme alle associazioni di volontariato e di professionisti del territorio, ha avviato una rete di servizi a sostegno dei cittadini in questi giorni di emergenza sanitaria legata al rischio di contagio da COVID-19.

Numero di assistenza alla popolazione fragile 350 0788653

E’ un numero di assistenza alla popolazione fragile (350 0788653), operativo dal lunedì al sabato dalle 9:30 e alle 12:30, che funge da “triage”, raccogliendo le esigenze dei cittadini, in particolare fragili e anziani soli, indirizzandole agli opportuni servizi.

Pronto a farti compagnia 350 5323728

Grazie al progetto “Pronto a farti compagnia”, organizzato in collaborazione con la Consulta del Volontariato, i cittadini trovano ascolto e la possibilità di scambiare due chiacchiere, per contrastare la solitudine, ricevendo inoltre informazioni di carattere generale. Il numero da chiamare è: 350 5323728.

Psico on line – Consulenza psicologica gratuita 348 0387211

Un gruppo di psicologi psicoterapeuti di Nonantola si sono attivati per aiutare la comunità nell’affrontare questo momento complesso, È possibile richiedere un sostegno telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 al numero: 3480387211. Sarà poi il professionista incaricato a richiamare l’interessato per definire modalità e orario in cui usufruire della consulenza a seconda delle singole necessità.

Consegna beni di prima necessità e controllo del territorio

E’ inoltre attivo il servizio di acquisto e consegna di beni di prima necessità per soggetti fragili segnalati dai servizi sociali e per le persone in isolamento domiciliare, con il contributo di Croce Blu e O.R.M. – Protezione civile.

Infine, continua il presidio del territorio per monitorare il rispetto delle ordinanze ed il divieto di assembramenti, da parte di Polizia Municipale e Carabinieri, con il supporto delle squadre di volontari.