A Monzuno i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17:50 per un grosso albero caduto sulla sede stradale di via Creda in località Cà. L’albero impediva completamente, in entrambi i sensi, il passaggio degli autoveicoli sulla strada. I caschi rossi hanno rimosso l’albero, messo in sicurezza la strada e riaperta la viabilità. Non si lamentano danni materiali e feriti.