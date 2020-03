La Polizia locale della Città metropolitana consegna 4.000 mascherine

Distribuite dalla Polizia locale della Città metropolitana 4 mila mascherine sul territorio. Nel dettaglio 2000 mascherine serviranno per la sicurezza del personale della Città metropolitana che opera nei servizi essenziali e indifferibili che continuano a essere svolti in presenza per garantire il funzionamento dell’ente anche in questo momento di emergenza sanitaria (Agenti della Polizia locale, addetti al pronto intervento per la manutenzione strade e degli edifici scolastici e istituzionali, personale ausiliario addetto alla portineria, addetti alla sicurezza e prevenzione e tecnici informatici).

200 mascherine sono state richieste dalla Città metropolitana per la Casa delle Donne e Trama di Terre per proteggere operatrici e ospiti delle Case per la prima accoglienza di donne vittime di violenza. Infine 1800 saranno le mascherine riservate all’associazionismo e al volontariato socio sanitario, e a quello naturalistico e ambientale che opera in supporto alle attività di protezione civile.