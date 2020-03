Maltempo, prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas per garantire la percorribilità delle strade

Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas sulle strade statali della regione interessate anche oggi da abbondanti nevicate. I principali interventi hanno riguardato in modo particolare, la statale 63 “del Valico del Cerreto” nel territorio comunale di Castelnuovo ne’ Monti.

Per il protrarsi del rischio di forti nevicate nelle prossime ore, per chi fosse costretto a spostarsi su questi tratti, è obbligatorio l’utilizzo di catene o pneumatici invernali.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148