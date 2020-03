Neve, pochi problemi sulle strade provinciali reggiane

L’ennesima nevicata primaverile – evento ormai non più eccezionale come un tempo – non sta creando per ora particolari problemi sui quasi mille chilometri di strade provinciali reggiane.

La neve, particolarmente fine e poco ‘bagnata’, non ha infatti attecchito, soprattutto in città e in pianura dove è scesa mista a pioggia.

Lo scarso traffico dovuto alle restrizioni in atto per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19 ha poi evitato che la neve al suolo si compattasse, agevolando il lavoro della task-force predisposta anche in questa stagione dalla Provincia di Reggio Emilia: complessivamente, tra Reparto Sud (montagna) e Reparto Nord (pianura), 129 lame, 62 salatori e 2 frese, oltre a 36 uomini, tra tecnici, sorveglianti ed operai stradali.